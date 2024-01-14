На юге Исландии проснулся вулкан

На полуострове Рейкьянес, который находится на юге Исландии, проснулся вулкан. Извержение началось неподалеку от от города Гриндавик. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает национальная телекомпания RÚV.

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«Извержение началось к северу от Гриндавика», — сообщают журналисты.

Жителей города, передает телеканал, эвакуировали минувшей ночью. Гриндавик оказался частично обесточен.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, отмечает RT.

Ранее, в ноябре 2023 года, власти Исландии уже вводили режим ЧС из-за активности вулкана отрядом с городом Гриндавик. На полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тысяч толчков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
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