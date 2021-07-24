На юг Африки пришли аномальные морозы

На юге Африки установились аномальные морозы. Такая погода - в 19 районах ЮАР. Накануне ночью самая низкая температура была отмечена в Кимберли, где воздух остыл почти до 10 градусов. В Йоханнесбурге было около 7. Как сообщает ВВС, впервые за годы метеонаблюдений в разных частях ЮАР выпал снег.

Ранее более 700 человек погибли в Канаде от аномальной жары.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ЗаморозкиПрогноз ПогодыАфрика
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