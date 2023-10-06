На Тайване из-за тайфуна «Коину» пострадали более 430 человек
Не менее 431 жителя Тайваня обратились за медицинской помощью из-за тайфуна «Коину». Об этом сообщил местный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям, пишет ТАСС.
У трех пострадавших травмы оцениваются как тяжелые, у 30 - средней тяжести. Остальные обратились в медучреждения с травмами легкой степени.
Тайфун обрушился на южную часть острова в ночь на четверг. Порывы ветра достигают 50 метров в в секунду.
В Южно-Сахалинске 6 октября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна. Мэр города Сергей Надсадин в Telegram-канале заявил о подтоплении около 20 домов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru