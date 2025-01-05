Скончался инициатор вступления Греции в еврозону экс-премьер Симитис

Скончался бывший премьер-министр Греции Костас Симитис, который ввел в 2001 году в страну единую валюту Европейского союза. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.



Костас Симитис умер в своем летнем доме на Пелопоннесе. Политику было 88 лет.



«С грустью и уважением я прощаюсь с Костасом Симитисом, достойным и благородным политическим оппонентом, но также премьер-министром, который сопровождал Грецию в ее великих национальных делах», — заявил действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.