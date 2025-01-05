Скончался инициатор вступления Греции в еврозону экс-премьер Симитис

Скончался бывший премьер-министр Греции Костас Симитис, который ввел в 2001 году в страну единую валюту Европейского союза. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.

Костас Симитис умер в своем летнем доме на Пелопоннесе. Политику было 88 лет.

«С грустью и уважением я прощаюсь с Костасом Симитисом, достойным и благородным политическим оппонентом, но также премьер-министром, который сопровождал Грецию в ее великих национальных делах», — заявил действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В Японии умерла старейшая жительница Земли

Правительство объявило четырехдневный траур и заявило, что похороны Симитиса пройдут за счет государства.

Симитис, профессор права и реформатор, в 1996 году возглавил социалистическую партию ПАСОК. Пост премьера Греции он занимал до 2004 года.

За время своего правления Симитис сократил дефицит бюджета и государственный долг, чтобы Афины получили право на членство в еврозоне, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропаГрецияСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры