На суде в Амстердаме допустили, что Украина случайно сбила Boeing MH17
Голландский адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году, предложила рассмотреть версию, согласно которой, лайнер был сбит ошибочно украинскими военными из ракетной установки «Бук», стоящей на вооружении ВСУ.
Выступая на судебном процессе в Нидерландах, Сабине тен Дуссхате напомнила аналогичный случай, который произошёл в 2001 году. Тогда самолет компании «Сибирь» был сбит над Чёрным морем из-за ошибки украинских вооруженных сил во время манёвров в районе Феодосии.
Как отмечает Утро.ру, эту тему адвокат подняла, рассуждая о том, что же на самом деле могло случиться в небе над Донбассом летом 2014 года. Она подчеркнула, что, хотя следователи не верят в такую версию, украинские военные, скорее всего, все же имели доступ к разному оружию, в том числе к ракетам 9М38 и 9М38М1, которыми, предположительно был уничтожен самолет.
Тем времен, стало известно, что Нидерланды согласились изучить вопрос, почему Киев не закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов в том районе, несмотря на военный конфликт в Донбассе.
Ещё один серьёзный вопрос, возникающий к следствию - подлинность обломков ракеты, которая до сих не подтверждена. Ранее «Новая газета» сообщила, что международные следователи заплатили десятки тысяч долларов неизвестным посредникам в ДНР за обломки «Бука», которым якобы был сбит Boeing 777. При никто не знает, не идёт ли речь о подделке.
Однако всё это не помешало членам следственной группы выдвинуть обвинения против России и потребовать ареста четырех лиц, которых в они считают причастными к пуску ракеты. В Москве не раз опровергли такого рода обвинения. Власти самой Малайзии также заявили о недовольстве ходом расследования дела о крушении Boeing 777.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru