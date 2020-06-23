На суде в Амстердаме допустили, что Украина случайно сбила Boeing MH17

Голландский адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году, предложила рассмотреть версию, согласно которой, лайнер был сбит ошибочно украинскими военными из ракетной установки «Бук», стоящей на вооружении ВСУ.

Выступая на судебном процессе в Нидерландах, Сабине тен Дуссхате напомнила аналогичный случай, который произошёл в 2001 году. Тогда самолет компании «Сибирь» был сбит над Чёрным морем из-за ошибки украинских вооруженных сил во время манёвров в районе Феодосии.

Как отмечает Утро.ру, эту тему адвокат подняла, рассуждая о том, что же на самом деле могло случиться в небе над Донбассом летом 2014 года. Она подчеркнула, что, хотя следователи не верят в такую версию, украинские военные, скорее всего, все же имели доступ к разному оружию, в том числе к ракетам 9М38 и 9М38М1, которыми, предположительно был уничтожен самолет.