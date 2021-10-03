На сохранение лесов Амазонии требуется $10 млрд ежегодно
Бразилия должна ежегодно получать как минимум $10 млрд в качестве компенсации за услуги по сохранению экваториальных дождевых лесов Амазонии, следует из выступления вице-президента страны Антониу Гамилтон Моурау в Twitter.
Он назвал это достойной платой за то, «что мы должны сделать в Амазонии, за нашу ответственность». Заявление политика прозвучало на всемирной выставке Expo 2020 в Дубае. По словам вице-президента, необходимо внедрять проекты по сохранению и восстановлению дождевых лесов Амазонии. Моурау считает, что реализация государственных и частных инициатив в области устойчивого развития в регионе может стать «очень прибыльным бизнесом», отметив, что в первозданном виде сохранились около 84-85% дождевых лесов региона.
Политик предположил, что можно вырубить еще не более 5% лесов.
Как сообщалось ранее, бразильские тропические леса стали продуцировать углекислый газ в аномальных объемах. Растения больше производят его, чем поглощают, считают климатологи.
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