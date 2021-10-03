На сохранение лесов Амазонии требуется $10 млрд ежегодно

Он назвал это достойной платой за то, «что мы должны сделать в Амазонии, за нашу ответственность». Заявление политика прозвучало на всемирной выставке Expo 2020 в Дубае. По словам вице-президента, необходимо внедрять проекты по сохранению и восстановлению дождевых лесов Амазонии. Моурау считает, что реализация государственных и частных инициатив в области устойчивого развития в регионе может стать «очень прибыльным бизнесом», отметив, что в первозданном виде сохранились около 84-85% дождевых лесов региона.

Политик предположил, что можно вырубить еще не более 5% лесов.

Как сообщалось ранее, бразильские тропические леса стали продуцировать углекислый газ в аномальных объемах. Растения больше производят его, чем поглощают, считают климатологи.

