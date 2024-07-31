На северо-западе Рима в одном из кварталов произошел пожар

В одном из районов Рима, на склонах холма Монте-Марио, расположенного на северо-западе города, начался крупный пожар, сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, из-за пожара проведена эвакуация из нескольких зданий, включая студию местного телевидения RAI и астрономическую обсерваторию.

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Для борьбы с огнем задействованы несколько отрядов пожарных и специализированная техника, включая вертолеты. Жители района сообщили La Repubblica о том, что они слышали несколько взрывов. В результате эвакуированы шесть жилых домов, а четыре автомобиля сгорели.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что огонь начался на территории лагеря на холме, где готовили еду. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра и жаркой погоды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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