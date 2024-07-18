В Ницце семь человек погибли при пожаре в жилом доме
Сильный пожар произошел в жилом доме в Ницце, в результате погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Здание загорелось ночью 18 июля.
«Оперативное прибытие пожарных, несомненно, позволило избежать большего количества жертв», — написал Дарманен в соцсети Х.
По данным телеканал BFMTV, ЧП произошло в квартире на последнем этаже жилого дома, в которой проживали десять членов одной семьи. Приоритетная версия пожара — преднамеренный поджог.
Ранее в Тюмени сгорел частный дом, в результате погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru