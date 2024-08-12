При ударе молнии в Китае погибли шесть человек

Шесть человек погибли, десять пострадали при ударе молнии в городском округе Чанчжоу в провинции Цзянсу в Китае. Об этом сообщила администрация Чанчжоу в соцсети WeChat.

Инцидент произошел в городе Хэншаньцяо, где на фоне гроз молния ударила в беседку парка Фанмаошань. Постройка обвалилась, под завалами оказались укрывавшиеся от дождя люди. По данным властей, поисково-спасательные работы на месте ЧП завершились накануне вечером.

«Все 16 пострадавших были доставлены в больницу, из них шестеро получили тяжелые травмы», — заявили в администрации.

Позже стало известно, что шесть человек скончались. Еще десять получивших травмы находятся в стабильном состоянии.

Ранее женщина пережила удар молнии на озере Тургояк в Челябинской области, пострадавшая впала в кому, однако вышла из нее и начала приходить в себя, пишет Ura.ru.

