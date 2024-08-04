На севере Израиля произошел удар со стороны Ливана

По данным издания, были использованы десятки ракет. При этом многие из них перехвачены системой ПРО «Железный купол».

В социальных сетях публикуются первые видео обстрела, на которых видно работу ПВО.

Ранее власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

