На севере Израиля произошел удар со стороны Ливана
4 августа 202404:01
Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по населенному пункту на севере Израиля, сообщает Times of Israel.
По данным издания, были использованы десятки ракет. При этом многие из них перехвачены системой ПРО «Железный купол».
В социальных сетях публикуются первые видео обстрела, на которых видно работу ПВО.
Ранее власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru