На севере Израиля произошел удар со стороны Ливана

Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по населенному пункту на севере Израиля, сообщает Times of Israel.

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По данным издания, были использованы десятки ракет. При этом многие из них перехвачены системой ПРО «Железный купол».

В социальных сетях публикуются первые видео обстрела, на которых видно работу ПВО.

Ранее власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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