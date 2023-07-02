На севере Франции ввели комендантский час из-за беспорядков
В десяти коммунах на севере Франции ввели комендантский час из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFM.
Решение приняли власти коммун Лилль, Денан, Круа и Рубе и других муниципальных образований. В зависимости от указов местных администраций время комендантского часа колеблется от 20:00 до 22:00.
Протесты во Франции начались после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа. Находясь за рулем, он отказался выполнить требования дорожного патруля.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в воскресенье беспорядки перекинулись на соседнюю Швейцарию. На акцию протеста вышли более 100 человек.
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