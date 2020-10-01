На Саакашвили напали с заточкой
На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в киевском ресторане, сообщила «Страна.ua"». По данным издания, злоумышленник прокрался в зал.
Издание пишет, что мужчина начал угрожать политику. После этого его схватила охрана и вызвала полицию. Однако до приезда правоохранителей мужчина скрылся.
Мотивы хулигана неизвестны.
Ранее партия Саакашвили «Единое национальное движение» выдвинула на выборы в парламент известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
Артист занял первое место в партийном списке.
Примечательно, что сам Саакашвили участвовать в выборах не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru