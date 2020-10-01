На Саакашвили напали с заточкой

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в киевском ресторане, сообщила «Страна.ua"». По данным издания, злоумышленник прокрался в зал.

Издание пишет, что мужчина начал угрожать политику. После этого его схватила охрана и вызвала полицию. Однако до приезда правоохранителей мужчина скрылся.

Мотивы хулигана неизвестны.

Киевский политолог призвал ещё раз отобрать гражданство у Саакашвили

Ранее партия Саакашвили «Единое национальное движение» выдвинула на выборы в парламент известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

Артист занял первое место в партийном списке.

Примечательно, что сам Саакашвили участвовать в выборах не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияУкраинаМихаил Саакашвили
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