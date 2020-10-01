На Саакашвили напали с заточкой

Ранее партия Саакашвили «Единое национальное движение» выдвинула на выборы в парламент известного певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

Артист занял первое место в партийном списке.

Примечательно, что сам Саакашвили участвовать в выборах не может, потому что лишен грузинского гражданства. Кроме того, против него на родине заведено несколько уголовных дел.

