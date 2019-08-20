«На провокации не поддаёмся». МИД РФ о ракетном испытании в США

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали проведенное в Америке испытание крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прекратившим свое существование 2 августа.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, не может быть более явного и ясного подтверждения того, что разработка такого вооружения американцами велась давно, пишет ТАСС.