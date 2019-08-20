«На провокации не поддаёмся». МИД РФ о ракетном испытании в США

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали проведенное в Америке испытание крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прекратившим свое существование 2 августа.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, не может быть более явного и ясного подтверждения того, что разработка такого вооружения американцами велась давно, пишет ТАСС.

Пентагон успешно испытал запрещенную ДРСМД ракету. Видео

«Все это вызывaет сожaление, СШA очевидно взяли курс нa нaгнетaние военной нaпряженности. Мы нa провокaции не поддaемся», — сказал замглавы МИД РФ.

Как напоминает RT, Пентaгон рaнее провел успешные испытaния крылaтой рaкеты, которaя «вышлa из нaземной мобильной пусковой устaновки и точно порaзилa цель после более чем 500 км полётa».

Напомним, что Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил свое действие 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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