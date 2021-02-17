В Каталонии начались массовые беспорядки из-за задержания рэпера Аселя

В испанском автономном сообществе Каталония начались протесты против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

В различных городах региона начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В Барселоне участники акций начали строить баррикады, поджигать мотоциклы и мусорные контейнеры. Силовики в ответ стреляют пулями из пенопласта. По данным газеты, одна из участниц протестов пострадала.

В своем аккаунте в Twitter МВД Каталонии указало, что инциденты произошли в Жироне, Вике, Льейде, Барселоне и Реусе. По данным полиции, в муниципалитете Вик неизвестные "нанесли ущерб полицейскому участку", в Жироне протестующие забросали полицейских камнями.

Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель отказался сдаться властям 12 февраля. Он скрылся в университете города Льейда, чтобы избежать ареста, однако 16 февраля был все же задержан и помещен в тюрьму.

