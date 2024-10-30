На президентских выборах в Белоруссии зарегистрирована первая женщина-кандидат

В Центризбирком Белоруссии поданы документы о регистрации инициативной группы, выдвигающей Ольгу Чемоданову в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК республики.

Чемоданова в настоящее время занимает пост начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.