На президентских выборах в Белоруссии зарегистрирована первая женщина-кандидат
В Центризбирком Белоруссии поданы документы о регистрации инициативной группы, выдвигающей Ольгу Чемоданову в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК республики.
Чемоданова в настоящее время занимает пост начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.
Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Согласно правилам, все желающие выдвинуться кандидатами должны представить необходимые документы для регистрации инициативной группы не позднее 1 ноября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве задержали помощника депутата с поддельными номерами на Lexus
- СМИ: Уровень английского языка Зеленского создает трудности в переговорах с США
- СМИ: Доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от ₽111 тысяч
- Глава СПЧ Фадеев назвал законным отказ в приеме детей мигрантов без знания языка
- Мосгорсуд оставил в силе приговор иноагенту Мунтяну
- СМИ: Король Карл III провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии
- РПЦ отстранила от службы священника из Тулы, обвиняемого в педофилии
- ДУМ Чечни опроверг информацию о разрешении на брак в 14 лет
- Власти Украины закроют Красноармейск для въезда в целях обороны
- Samsung запустит премиальный бренд смартфонов для борьбы с IPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru