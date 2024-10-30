На президентских выборах в Белоруссии зарегистрирована первая женщина-кандидат

В Центризбирком Белоруссии поданы документы о регистрации инициативной группы, выдвигающей Ольгу Чемоданову в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК республики.

Чемоданова в настоящее время занимает пост начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Согласно правилам, все желающие выдвинуться кандидатами должны представить необходимые документы для регистрации инициативной группы не позднее 1 ноября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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