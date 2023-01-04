На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
Надпись «Героическая оборона России» появилась на бегущей строке польского телеканала TVP Info. Об этом пишет Gazeta Polska.
Отмечается, что ведущая канала рассказывала в эфире о конфликте на Украине и подготовке Россией специальных штурмовых группы из мобилизованных. Ее речь сопровождалась красной полосой со словами «Героическая оборона России».
Представители TVP Info пока не прокомментировали случившееся.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении перепутал Россию и Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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