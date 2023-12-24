На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма

На пляжи на севере Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма «Пиа», сообщил местный телеканал DR.

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Ботинки оказались на пляжах в результате потери 46 контейнеров с товарами. Их перевозило судно компании Maersk.

Контейнеровоз следовал в польский город Гданьск. Судно потеряло груз 22 декабря.

По данным телеканала, на пляжах также разбросано медицинское оборудование.

Ранее сотрудники таможни обнаружили брикеты с 50 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Груз находился в контейнере со свежими бананами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ПляжиШтормДания

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