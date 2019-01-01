На парламентских выборах в Испании победили социалисты

Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая премьер-министром Испании Педро Санчесом, одержала победу на на досрочных всеобщих выборах в стране, состоявшихся 28 апреля. Как стало известно после обработки 99,99% протоколов, социалисты получат 123 места в конгрессе депутатов из 350.

Следом идут консервативная Народная партия (НП) с результатом 66 мест, центристская партия «Граждане» получает 57 мест, левая коалиции «Объединившись, мы можем» — 42. Еще 24 места в нижней палате испанского парламента достались правым радикалам из партии «Вокс».

Премьер-министр Педро Санчес уже заявил, что планирует сформировать проевропейское правительство, передает ТАСС. Однако для того, чтобы сформировать кабинет министров, испанским социалистам потребуется 176 голосов, что означает для них необходимость в переговорах и взаимодействии с другими политическими силами, представленными в парламенте, сообщает «Свободная пресса».



