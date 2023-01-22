На открытии самого дорогого отеля в Дубае споет Бейонсе

На концерте по случаю открытия самого дорого в мире отеля в Дубае 21 января 2023 года предусмотрено выступление американской певицы Бейонсе. Ее гонорар составил 24 млн долларов, пишет The Economic Times.

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«Бейонсе выступит перед VIP-аудиторией за 24 миллиона долларов, а фейерверк осветит небо над знаменитым городским островом в форме искусственного дерева Пальма Джумейра», - сообщили в издании.

Вход на ивент обошелся примерно в 150 000 долларов.

Из числа россиян среди приглшенных Клава Кока, Ида Галич, Ханна и Пашу, Карина Нигай, Нюша с мужем Игорем Сивовым, Виктория Лопырева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Instagram.com
ТЕГИ:ДубайОтелиПевица
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