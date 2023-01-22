На открытии самого дорогого отеля в Дубае споет Бейонсе

«Бейонсе выступит перед VIP-аудиторией за 24 миллиона долларов, а фейерверк осветит небо над знаменитым городским островом в форме искусственного дерева Пальма Джумейра», - сообщили в издании.

Вход на ивент обошелся примерно в 150 000 долларов.



Из числа россиян среди приглшенных Клава Кока, Ида Галич, Ханна и Пашу, Карина Нигай, Нюша с мужем Игорем Сивовым, Виктория Лопырева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

