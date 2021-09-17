На острове в Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана. Выброс лавы зафиксирован на острове Суваносэ в радиусе одного километра от кратера. Сейсмологи предостерегают, что извержение может повториться. В районе объявили третий уровень опасности, а это значит, что приближаться к вулкану на расстояние менее двух километров запрещено.

Сейчас на острове проживают примерно 80 человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее двое туристов на Камчатке погибли при восхождении на вулкан.

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ФОТО: Pixabay/camux
ТЕГИ:Вулканы
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