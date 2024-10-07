На «Октоберфесте-2024» выпили семь миллионов литров пива

Отмечается, что это на 5,7% меньше, чем в 2023 году, когда было выпито 7,4 млн литров пенного напитка. При этом еды, наоборот, продали больше - на 9%.

Также организаторы указали, что гостей в 2024 году было меньше - 6,7 млн человек, тогда как в прошлом году фестиваль посетили 7,2 млн. Они потеряли 3,5 тысячи личных предметов, в том числе около 700 кошельков, 500 удостоверений личности, 315 смартфонов, 450 банковских карт и другие предметы.

Ранее грузовик с пивом перевернулся в Краснодарском крае на ФАД «Кавказ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

