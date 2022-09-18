На митинге оппозиция в Кишиневе требуют отставки властей

На самой крупной за последние три года акции протеста в участники требуют отставки президента Майи Санду и правительства страны, передает «Интерфакс».

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Председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил на митинге, что организаторы объявляют о начале акций протеста в режиме нон-стоп. Участники собираются разбить палаточный городок перед зданием парламента и добиваться «отставки нынешних властей».

В акции участвуют несколько депутатов от партии «Шор», в том числе из числа представителей местных органов власти нескольких районов. По словам депутата парламент от партии "Шор" Регины Апостоловой, «нас собралось десятки тысяч граждан из всех уголков страны». Партийный лидер, депутат Илан Шор находится в Израиле, скрываясь от преследования правосудия Молдавии.

Полиция в ход акции не вмешивается, обеспечивая порядок.


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Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova
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