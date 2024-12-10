На митингах в Грузии задержали 15 граждан РФ

Отмечается, что дела семи из задержанных россиян направили в суд, по решению которого четверо были освобождены. Двое граждан РФ получили по 10 суток административного ареста, одного арестовали на 13 суток.

«Один задержанный был освобождён в связи с истечением 24-часового срока, а ещё семеро - в связи с истечением 48-часового срока», - указали в диппредставительстве.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что порядка 30% идентифицированных лиц, принимающих участие в акциях протеста в Тбилиси, являются иностранцами, при этом большинство из них «являются гражданами России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

