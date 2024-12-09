Великобритания приостановила все программы помощи Грузии
Власти Великобритании приняли решение приостановить все программы помощи Грузии. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.
Он указал, что также будет ограничено оборонное сотрудничество и взаимодействие Лондона с представителями правительства партии «Грузинская мечта».
Министр подчеркнул, что «насилие по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы» и противоречат конституционной приверженности Тбилиси европейскому будущему.
«Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, до того момента, пока не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм и свобод», - заключил Лэмми.
Ранее власти Литвы запретили въезд в страну основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, а также 10 чиновникам МВД Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru