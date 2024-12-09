Великобритания приостановила все программы помощи Грузии

Он указал, что также будет ограничено оборонное сотрудничество и взаимодействие Лондона с представителями правительства партии «Грузинская мечта».

Министр подчеркнул, что «насилие по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы» и противоречат конституционной приверженности Тбилиси европейскому будущему.

«Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, до того момента, пока не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм и свобод», - заключил Лэмми.

Ранее власти Литвы запретили въезд в страну основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, а также 10 чиновникам МВД Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».