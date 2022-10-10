На мировых рынках подскочили цены на пшеницу

Цены на пшеницу в понедельник выросли на 4,8 процента. Как свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи, стоимость декабрьских фьючерсов повысилась до 9,1925 доллара за бушель. Это самая большая прибавка цены с начала месяца. В целом, как пишет «Лента.ру», в текущем году цены выросли на 19 процентов. Кукуруза и соя также подорожали более чем на 1 процент.

Представители ООН прибудут в Москву с целью добиться продления продуктовой сделки

По данным агентства Bloomberg, цены растут на фоне опасений о возможном прекращении поставок зерна из России и Украины по Черному морю. Эксперты полагают, что обострение конфликта может сорвать переговоры о продлении срока соглашения об экспорте зерна с Украины. Оно было подписано 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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