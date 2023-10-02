На месте теракта в Анкаре обнаружено около 10 кг взрывчатки

На месте теракта в турецкой Анкаре изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также разнообразное оружие и боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Турции.

Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв

Кроме того, установлена личность одного из террористов. Это член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com/afp
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