На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с сырой нефтью прибыл на Кубу. Об этом сообщил Минтранс России.

«Танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу», - отметили в ведомстве.

Судно ожидает разгрузки в кубинском порту Мансас.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит предоставлять Гаване необходимую помощь и поддержку, включая материальную.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиМинтрансКуба

Горячие новости

Все новости

партнеры