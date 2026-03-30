На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом
30 марта 202611:10
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с сырой нефтью прибыл на Кубу. Об этом сообщил Минтранс России.
«Танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу», - отметили в ведомстве.
Судно ожидает разгрузки в кубинском порту Мансас.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит предоставлять Гаване необходимую помощь и поддержку, включая материальную.
