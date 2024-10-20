На Кубе возобновилась работа основной теплоэлектростанции

Приостановившая работу из-за сбоя теплоэлектростанция Antonio Guiteras возобновила работу. Об этом сообщило республиканское Министерство энергетики и горнорудной промышленности.

Куба «во тьме»: Посольство призвало россиян сохранять спокойствие при блэкауте

В ведомстве заявили о запуске электросистемы между центром Гаваны и городом Ольгин в 600 километрах от столицы. Министерство отметило, что вся зона между двумя городами снабжена электричеством.

«Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня», - сообщили в ведомстве.

Куба третьи сутки переживает энергетический кризис. Посольство РФ призвало находящихся на острове россиян сохранять спокойствие, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
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