На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в банкоматах на Кубе. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона.

Названы страны, в которых принимают к оплате карты «Мир»

«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт "Мир" в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты "Мир" станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — подчеркнул советник.

Банкоматы, которые работают с картами «Мир», можно найти в Гаване и крупных туристических центрах Кубы, в том числе, на курорте Варадеро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Карта МирБанковские КартыКуба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры