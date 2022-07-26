На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»
Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в банкоматах на Кубе. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона.
«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт "Мир" в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты "Мир" станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — подчеркнул советник.
Банкоматы, которые работают с картами «Мир», можно найти в Гаване и крупных туристических центрах Кубы, в том числе, на курорте Варадеро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»
- Кабмин расширил перечень социальных выплат, поступающих на карту «Мир»
- ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
- «Тотальная несвобода». Актёр Анатолий Белый назвал причины отъезда из России
- СМИ предрекли побег Байдена из Белого дома после признания об онкологии
- Сеть фиксированной телефонной связи в ДНР перейдет на российский код
- «Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам
- Биржевая стоимость газа в Европе взлетела выше $2000 за тысячу кубометров
- Tetra Pak передаст российский бизнес местному руководству
- Ретейлер Х5 запустил пилотный проект фудшеринга в Москве и Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru