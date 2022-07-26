На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»

«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт "Мир" в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты "Мир" станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — подчеркнул советник.

Банкоматы, которые работают с картами «Мир», можно найти в Гаване и крупных туристических центрах Кубы, в том числе, на курорте Варадеро.

