Названы страны, в которых принимают к оплате карты «Мир»

В сообщении говорится, что оплатить товары или услуги, а также снять деньги в банкоматах можно в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее и Узбекистане.

Кроме того, карты «Мир» работают в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее платёжная система «Мир» стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, подписание соглашения состоялось перед матчем за Суперкубок России по футболу, сообщают «Невские новости».

