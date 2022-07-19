Названы страны, в которых принимают к оплате карты «Мир»
Дебетовые и кредитные карты «Мир» можно использовать в 11 зарубежных странах, сообщает пресс-служба платёжной системы.
В сообщении говорится, что оплатить товары или услуги, а также снять деньги в банкоматах можно в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее и Узбекистане.
Кроме того, карты «Мир» работают в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Ранее платёжная система «Мир» стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, подписание соглашения состоялось перед матчем за Суперкубок России по футболу, сообщают «Невские новости».
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