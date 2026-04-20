В Японии после землетрясения объявили эвакуацию для жителей префектуры Иватэ

Эвакуацию объявили для более чем 20 тысяч жителей префектуры Иватэ в Японии после землетрясения и предупреждения о цунами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ произошло землетрясение магнитудой 7,4. Была объявлена угроза цунами. Первая волна высотой 40 сантиметров уже достигла Иватэ, пишет RT.

Отмечается, что из районов, которые могут быть затоплены из-за цунами, в городе Оцути объявили эвакуацию для 9648 жителей, а в городе Камаиси — для 11 263 человек.

