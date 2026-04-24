На Солнце произошла вспышка высшего балла Х2,5
Вспышку высшего балла зафиксировали на Солнце, она стала самой сильной более чем за два месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На Солнце в 04.07 по Москве произошла вспышка балла X2,5», — указали исследователи.
Более крупная вспышка уровня X4.2 была зарегистрирована 4 февраля и стала самой сильной в XXI веке.
Вспышка 24 апреля сопровождалась крупным выбросом плазмы, хорошо различимым на снимках космических телескопов. По данным ученых, центр взрыва пока смещен к краю Солнца примерно на 60 градусов, плазма уходит вбок, и есть вероятность, что вспышка не достигнет планеты.
Ранее Институт прикладной геофизики зарегистрировал за день пять вспышек на Солнце класса М, пишет 360.ru.
