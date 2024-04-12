На кофейню Starbucks в Турции напали с дробовиком

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло вооруженное нападение на кофейню Starbucks, передает портал Medyatava.

В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских

Злоумышленник напал на заведение общепита с дробовиком. Пострадал один человек.

Мотивы нападавшего неизвестны. О его задержании не сообщалось.

В Турции на фоне конфликта в секторе Газа начались протесты против сетей McDonald's и Starbucks. Активисты призывают бойкотировать заведения и утверждают, что компании поддерживают «израильскую оккупацию Газы», отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеКафеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры