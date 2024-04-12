На кофейню Starbucks в Турции напали с дробовиком
12 апреля 202420:37
В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло вооруженное нападение на кофейню Starbucks, передает портал Medyatava.
Злоумышленник напал на заведение общепита с дробовиком. Пострадал один человек.
Мотивы нападавшего неизвестны. О его задержании не сообщалось.
В Турции на фоне конфликта в секторе Газа начались протесты против сетей McDonald's и Starbucks. Активисты призывают бойкотировать заведения и утверждают, что компании поддерживают «израильскую оккупацию Газы», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru