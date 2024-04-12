На кофейню Starbucks в Турции напали с дробовиком

Злоумышленник напал на заведение общепита с дробовиком. Пострадал один человек.

Мотивы нападавшего неизвестны. О его задержании не сообщалось.

В Турции на фоне конфликта в секторе Газа начались протесты против сетей McDonald's и Starbucks. Активисты призывают бойкотировать заведения и утверждают, что компании поддерживают «израильскую оккупацию Газы», отмечает «Радиоточка НСН».

