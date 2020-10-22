На Кипре ввели масочный режим и комендантский час
Власти Кипра ужесточили ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает кипрская редакция греческой газеты «Катимерини».
С 23 октября жители Кипра должны в обязательном порядке носить маски на открытом воздухе и в помещениях, исключая занятия спортом. Запрещены встречи более 10 человек в общественных местах и дома.
Разрешается посещать кинотеатры и театры, но залы заполнять можно максимум на 50%. Кафе и рестораны в закрытых помещениях могут принимать одновременно не более 75 клиентов, на открытом воздухе - до 150 человек. Расстояние между столиками - не менее двух метров, за одним столом могут сидеть не более 6 человек.
В Лимасоле и на Пафосе с пятницы вводится комендантский час. В период с 23:00 до 5:00 утра запрещены любые передвижения, кроме поездок на работу, в аптеку или экстренных медицинских ситуациях.
За время пандемии на Кипре выявили почти три тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 25 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Путин признался, что гордится россиянами
- Путин: коронавирус не отступил и представляет серьезную угрозу
- ВОЗ призвала прекратить конфликт в Карабахе
- Защита Ефремова обжалует новый приговор
- На Кипре ввели масочный режим и комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru