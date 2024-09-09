На Кипре девушкам разрешат добровольно служить в армии
Правительство Республики Кипр в ближайшие дни примет решение о допуске девушек к службе в вооруженных силах страны на добровольной основе. Об этом заявил президент республики Никос Христодулидис на мероприятии в честь 60-летия со дня основания национальной гвардии.
«Я надеюсь, что с 2025 года — говорю об этом в преддверии решения, которое должно быть принято в течение нескольких дней, — у девушек будет возможность добровольного зачисления в ряды национальной гвардии», — указал политик.
Девушки смогут поступать на службу после лицея (старших классов школы) или техникума и добровольно служить 6-14 месяцев.
Как отметил министр обороны Кипра Василис Палмас в радиоэфире телерадиовещательной корпорации страны, девушки могут стать ценным активном для личного состава армии, они «как правило, более зрелые и могут внести значительный вклад в оперативные аспекты».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru