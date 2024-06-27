СМИ: В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией»

В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией», в рамках которой граждане на добровольной основе могут улучшить свои навыки, сообщает агентство Associated Press.

Программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Из-за мигрантов и Украины: Польша задумалась о закрытии границы от Белоруссии и России

В материале указывается, что власти Польши делают это, держа «Россию в уме».

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить средства на строительство линии обороны в 700 километров на границе с РФ и Белоруссией. По предварительным оценкам, строительство подобной инфраструктуры обойдется странам в 2,5 миллиарда евро. Также уточняется, что строительство будет согласовано с НАТО, чтобы соответствовать всем требованиям безопасности.

Также Польша сегодня думает о закрытии последних действующих погранпунктов с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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