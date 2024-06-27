СМИ: В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией»

В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией», в рамках которой граждане на добровольной основе могут улучшить свои навыки, сообщает агентство Associated Press.

Программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.