На Каймановых островах заморозили $7,3 млрд российских активов
9 апреля 202202:38
Финансовые учреждения Каймановых островов заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд. Об этом сообщает портал Cayman Compass.
Каймановые острова — самоуправляемая заморская территория Великобритании и ввели ограничения в соответствии с наложенными Лондоном санкциями.
Отмечается, что власти территории сформировали рабочую группу, которой предстоит еженедельно принимать решения по реализации рестрикций в отношении России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru