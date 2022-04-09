На Каймановых островах заморозили $7,3 млрд российских активов

Финансовые учреждения Каймановых островов заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд. Об этом сообщает портал Cayman Compass.

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Каймановые острова — самоуправляемая заморская территория Великобритании и ввели ограничения в соответствии с наложенными Лондоном санкциями.

Отмечается, что власти территории сформировали рабочую группу, которой предстоит еженедельно принимать решения по реализации рестрикций в отношении России.

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