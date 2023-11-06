На границе с Южной Осетией смертельно ранили гражданина Грузии

В Южной Осетии пресекли попытку нарушения государственной границы со стороны Грузии, сообщило агентство ТАСС.

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По данным Комитета государственной безопасности Южной Осетии, инцидент произошел в окрестностях населенного пункта Амдзарин. Пограничный отряд обнаружил двух нарушителей на автомобиле.

При попытке задержания они оказали сопротивление. Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего открыли огонь по колесам автомобиля.

Один из нарушителей получил тяжелое ранение и скончался в больнице, второго задержали.

МИД Грузии ранее выразил обеспокоенность сообщениями о возможном размещении пункта постоянного базирования Военно-морского флота России в Абхазии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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