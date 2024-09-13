Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Истребители ВВС Германии Eurofighter были подняты над Балтийским морем из-за самолетов ВВС России. Об этом сообщили ВВС ФРГ в соцсети X.

«Наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов», — заявила немецкая сторона.

По данным ВВС ФРГ, воздушные суда якобы следовали без плана полета и сигнала транспондера. Немецкие истребители сопроводили самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС РФ.

Ранее в министерстве обороны Великобритании заявили, что Королевские военно-воздушные силы подняли два истребителя Typhoon для перехвата двух российских самолетов типа Bear-F, которые приближались к британской зоне интересов.

