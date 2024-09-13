Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
Истребители ВВС Германии Eurofighter были подняты над Балтийским морем из-за самолетов ВВС России. Об этом сообщили ВВС ФРГ в соцсети X.
«Наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов», — заявила немецкая сторона.
По данным ВВС ФРГ, воздушные суда якобы следовали без плана полета и сигнала транспондера. Немецкие истребители сопроводили самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС РФ.
Ранее в министерстве обороны Великобритании заявили, что Королевские военно-воздушные силы подняли два истребителя Typhoon для перехвата двух российских самолетов типа Bear-F, которые приближались к британской зоне интересов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды
- Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле
- Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
- В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
- Вучич: Сербия попросит миссию НАТО о введении войск в Косово
- Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»
- В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину
- На Кубе пройдет Неделя мосфильмовского кино
- В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ
- Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru