На границе Белоруссии и Литвы закрывается пункт пропуска «Стасилай»
С 16 февраля Литва закрывает на границе с Белоруссией железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» до 2024 года, сообщает РИА Новости.
Пункт будет закрыт до тех пор, пока там не установят систему рентген-контроля. Литва объясняет это борьбой с контрабандой.
«Во избежание ввоза контрабанды и возросшей из-за этого угрозы национальной безопасности», - заявили в МВД Литвы.
Движение транспорта теперь будет организовано только через железнодорожный пункт пограничного контроля «Кена».
Ранее премьер Литвы предложила изучать в школах польский язык вместо русского, сообщает НСН.
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