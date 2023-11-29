На футболиста Криштиану Роналду подали в суд

Истцы утверждают, что звезда футбола активно продвигал и участвовал в продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с одной из криптобирж, вследствие чего они понесли значительные убытки.

Кроме того, в документе говориться о том, что у нападающего сборной Португалии по футболу и саудовского клуба «Аль Наср» насчитывается порядка 850 миллионов подписчиков в соцсетях, что значительно повлияло на продвижение ценных бумаг.

Ранее Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

