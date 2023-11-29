На футболиста Криштиану Роналду подали в суд
В окружной суд Флориды поступил коллективный иск к португальскому футболисту Криштиану Рональду, сообщает Coin Telegraph.
Истцы утверждают, что звезда футбола активно продвигал и участвовал в продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с одной из криптобирж, вследствие чего они понесли значительные убытки.
Кроме того, в документе говориться о том, что у нападающего сборной Португалии по футболу и саудовского клуба «Аль Наср» насчитывается порядка 850 миллионов подписчиков в соцсетях, что значительно повлияло на продвижение ценных бумаг.
Ранее Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru