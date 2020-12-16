На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США.

Его магнитуда составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 02.21 мск. Эпицентр располагался в 22 км от района Сарангани.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

В Грузии произошло землетрясение около города Боржоми

Несколько дней назад в Чеченской республике зафиксировали пятое за сутки землетрясение.

Известно, что магнитуда пятого по счету землетрясения зафиксирована на уровне 2,9 баллов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры