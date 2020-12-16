На Филиппинах произошло сильное землетрясение
16 декабря 202003:10
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США.
Его магнитуда составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в 02.21 мск. Эпицентр располагался в 22 км от района Сарангани.
О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.
Несколько дней назад в Чеченской республике зафиксировали пятое за сутки землетрясение.
Известно, что магнитуда пятого по счету землетрясения зафиксирована на уровне 2,9 баллов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru