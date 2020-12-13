Чечню трясет. В пятый раз за сутки

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:36 (мск) 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 баллов. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе», - уточнили в региональном МЧС.

Известно, что магнитуда пятого по счету землетрясения зафиксирована на уровне 2,9 баллов.

Предыдущие подземные толчки произошли 13 декабря в 00:30 (5,6 балла) в 14:40 (4,1 балла), в 15:08 (3,1 балла), в 16:05 (3,8 балла).

