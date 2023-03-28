На экс-президента Молдавии Додона и его жену завели новое уголовное дело

В прокуратуре пояснили, что Додон предоставил фальшивый документ и на его основании ходатайствовал о разрешении на выезд в Румынию для лечения своего несовершеннолетнего сына. Таким же документом, отметили в госслужбе, пользовалась и его жена.

Согласно положениям уголовного закона, подобные действия наказываются штрафом в размере от 27,5 тыс. до 47,5 тыс. леев (от $1,5 тыс. до $2,5 тыс.), либо неоплачиваемым трудом на благо общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

За такие нарушения в Молдавии накладывают штраф в размере до $2,5 тысяч, либо общественными работами до 240, крайная мера наказания - лишение свободы на срок до пяти лет.

