На экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

Во Франции на бывшего президента республики Николя Саркози в пятницу, 7 февраля, наденут электронный браслет, сообщает Le Figaro.

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Такое наказание определил ему суд по делу о прослушке телефонов, по которому политик проходил в качестве обвиняемого.

По словам адвокатов бывшего главы Пятой республики, этот приговор будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Ранее суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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