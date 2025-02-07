На экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

Такое наказание определил ему суд по делу о прослушке телефонов, по которому политик проходил в качестве обвиняемого.

По словам адвокатов бывшего главы Пятой республики, этот приговор будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Ранее суд приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

