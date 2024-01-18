На борту самолета Блинкена выявили утечку кислорода
Глава Госдепа США Энтони Блинкен не смог своевременно улететь из Швейцарии из-за критической неисправности на борту его лайнера Boeing 737, сообщает Bloomberg.
На борту самолета выявили утечку кислорода. Главе американской дипломатии пришлось воспользоваться услугами меньшего по размерам воздушного судна. Аналогичный случай произошел с главой правительства Канады Джастином Трюдо, который в сентябре 2023 года не смог своевременно вылететь из Индии после саммита G20, так как его самолет поломался.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Блинкен заявил, что в настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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