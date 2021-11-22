На белорусско-польской границе застряли российские большегрузы

По данным совета, в который входят компании Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Соса Соla, время проезда одного грузовика на контрольно-пропускном пункте «Бобровники» выросло до 80 часов, на границе образовались пробки длиной более 25 км. При этом день простоя одной машины стоит минимум €500.

Отмечается, что около 10% российского импорта проходит через границу ЕС и Белоруссии. Среди импортируемых товаров есть медицинские изделия, оборудование и продукты питания.

Ряд компаний предполагает, что в сложившихся обстоятельствах возможны перебои с поставками и даже дефицит определенных товаров. Кроме того, это приведет к дополнительному увеличению цен.

