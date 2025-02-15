На Бали задержали россиянку за открытие нелегального салона красоты

Гражданка России задержана на индонезийском острове Бали по подозрению в открытии нелегального салона красоты. Об этом сообщила балийская иммиграционная служба.

Задержание произошло 9 февраля в аэропорту Денпасара, когда женщина намеревалась вылететь в Сингапур.

«На основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что [задержанная] нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты», — заявили в службе.

Известно, что гражданка РФ въехала в Индонезию по визе по прибытии, которую можно использовать только для туризма и деловых целей. Сейчас задержанная находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара.

Ранее власти Бали задержали россиянина, которого подозревают в причастности к вооруженному ограблению.

