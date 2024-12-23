На Бали задержали россиянина за попытку распространения наркотиков

Во время обыска в съемной комнате подозреваемого также были найдены другие наркотики, включая гашиш, марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.

Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако утверждал, что не знал личностей своих работодателей. В настоящее время продолжается расследование, направленное на выявление и задержание членов более крупной наркосети. Карамышеву грозит суровое наказание, включая смертную казнь или до 20 лет тюрьмы, в зависимости от решения суда, передает «Радиоточка НСН».

