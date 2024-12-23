На Бали задержали россиянина за попытку распространения наркотиков
На индонезийском острове Бали был задержан россиянин Евгений Карамышев, обвиняемый в попытке распространения семи видов наркотиков, сообщает портал Jakarta Globe.
33-летний гражданин России, проживавший на Бали в течение года, был арестован после того, как при нем было обнаружено 223,15 грамма гашиша, который, как считают власти, был предназначен для продажи на новогодние праздники.
Во время обыска в съемной комнате подозреваемого также были найдены другие наркотики, включая гашиш, марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.
Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако утверждал, что не знал личностей своих работодателей. В настоящее время продолжается расследование, направленное на выявление и задержание членов более крупной наркосети. Карамышеву грозит суровое наказание, включая смертную казнь или до 20 лет тюрьмы, в зависимости от решения суда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Бали задержали россиянина за попытку распространения наркотиков
- Пенсионеры получат досрочные выплаты за январь в декабре
- Турция предложила платформу для мирных переговоров России и Украины
- Над Ростовской областью сбили не менее восьми украинских дронов
- Во Франции сформировано новое правительство под руководством Байру
- Зурабишвили предупредила о свержении власти в случае отказа от новых выборов
- В Серпухове установлены 11 смертей от метадона в 2024 году
- Минздрав предложил закрепить список стратегически значимых лекарств в законе
- Ростех работает над самолетом нового поколения для ВКС России
- В России отзовут 55,7 тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen из-за неисправности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru