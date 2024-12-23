На Бали задержали россиянина за попытку распространения наркотиков

На индонезийском острове Бали был задержан россиянин Евгений Карамышев, обвиняемый в попытке распространения семи видов наркотиков, сообщает портал Jakarta Globe.

33-летний гражданин России, проживавший на Бали в течение года, был арестован после того, как при нем было обнаружено 223,15 грамма гашиша, который, как считают власти, был предназначен для продажи на новогодние праздники.

Милонов призвал регулярно проверять россиян на наркотики

Во время обыска в съемной комнате подозреваемого также были найдены другие наркотики, включая гашиш, марихуану, псилоцибиновые грибы, мефедрон, метамфетамин, кокаин и МДМА.

Карамышев признался, что наркотики были заказаны из Таиланда, однако утверждал, что не знал личностей своих работодателей. В настоящее время продолжается расследование, направленное на выявление и задержание членов более крупной наркосети. Карамышеву грозит суровое наказание, включая смертную казнь или до 20 лет тюрьмы, в зависимости от решения суда, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеРоссиянеИндонезия

Горячие новости

Все новости

партнеры