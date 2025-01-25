На Бали задержали основателя «русской деревни»
Основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud — «русской деревни», популярной у россиян — Андре Фрея задержала полиция острова Бали. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.
По данным издания, задержание связано с нарушением правил по получению разрешений на землепользование. Как отметил генеральный инспектор балийской полиции Даниэль Адитьяджая, Фрей, имеющий паспорт Германии, с помощью своей компании переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуд.
«Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — указал Адитьяджая.
По его словам, в ноябре правоохранители получили от местных жителей жалобу относительно передела сельхозземель. Полиция подчеркивает, что у Фрея не было соответствующих разрешений.
Ранее на Бали задержали россиянина Евгения Карамышева, обвиняемого в попытке распространения наркотиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru